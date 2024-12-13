"قراراتهم دمرت فريقنا" .. جمهور الأهلي يُطالب بإقالة رون جورلي ولي كونجيرتون!

جمهور الراقي ينتفض ضد الإدارة

عبرت جماهير النادي الأهلي عن غضبها الكبير تجاه الرئيس التنفيذي رون جورلي، والمدير الرياضي لي كونجيرتون، حيث طالبوا بإقالتهما من منصبهما ورحيلهما.

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وأصبح هاشتاج "RonAndLeeOut" الأكثر تداولًا بين جمهور الأهلي خلال الساعات الماضية، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، ليُطالبوا بإقالتهما من منصبهما.

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جمهور الأهلي استخدم اللغة الإنجليزية في تغريداته، بهدف إيصال الرسالة إلى جورلي وكونجيرتون، بأنهم غير مرحبين بقراراتهم.

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وقام أحد المتابعين بكتابة تغريدة جاء فيها: "لقد فشل رون ولي في كل سوء انتقالات، متجاهلين مطالب الجماهير، ورفضوا التعاقد مع اللاعبين الذين نحتاجهم، إن قراراتهم السيئة تدمر فريقنا، لقد طفح الكيل".

بينما علقت أخرى: "لقد تلاعبوا بالنادي، لقد أنشأوا فريقًا بلا طموحات، ولا يُريدون الفوز بالبطولات، نحن نرفض وجودهم".

ويحتل الأهلي المركز الخامس في ترتيب دوري روشن السعودي، كما ودع الفريق بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بينما يسير بشكل رائع في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما صعد إلى دور الـ16.