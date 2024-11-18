موقف محرج للمدرب الجديد .. واقعة جديدة لجمهور إنجلترا تؤصل العداوة مع الألمان رغم التعاقد مع توماس توخيل!

توخيل في موقف لا يحسد عليه...

فشل تعيين توماس توخيل، في منصب المدير الفني الجديد لمنتخب إنجلترا، في منع الجمهور الإنجليزي، من عداوتهم مع الجماهير الألمانية، والممتدة منذ سنوات طويلة.

ومن المنتظر أن يتولى توخيل، مهامه كمدير فني جديد للمنتخب الإنجليزي، بداية من يناير 2025، خلفًا للمدرب الحالي لي كارسلي، الذي قاد الفريق لآخر مرة ضد آيرلندا، بدوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي.

وبحسب التقرير الذي نشرته شبكة "تيليجراف" الإنجليزية، فإن الجماهير عقب المباراة التي أقيمت مساء أمس الأحد، بدأت في هتافاتها الشهيرة المعادية للألمان.

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وأشار التقرير إلى عدم وجود أي دلائل على غناء تلك الأغنية داخل ملعب ويمبلي، بعد تهديد السلطات بمعاقبة المشجعين لغنائها في المدرجات.

وعلى مدار سنوات طويلة تحاول السلطات الإنجليزية، نزع تلك الأغنية التي تسخر من ضحايا الألمان، خلال الحرب العالمية الثانية، من ثقافة الجماهير، ولكنها لم تتمكن من ذلك حتى الآن.

جدير بالذكر أن الظهور الأول لتوخيل مع منتخب إنجلترا، من المنتظر أن يكون خلال التوقف الدولي لشهر مارس القادم، في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 عن قارة أوروبا.