جمهور إنجلترا يحاول اقتحام ويمبلي قبل نهائي يورو 2020

أحداث مؤسفة للغاية..

نشرت وسائل الإعلام العالمية صورًا وفيديوهات من خارج ملعب ويمبلي قبل نهائي يورو 2020 تُظهر حالة من الهجمية الشديدة من قبل الجماهير الإنجليزية.

ومن المقرر أن يشهد النهائي الذي سيجمع بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا حضور 60 ألف مشجع، غالبيتهم إن لم يكن كلهم من الإنجليز بسبب أزمة فيروس كورونا وصعوبة التنقل بين الدول حاليًا.

وظهرت الجماهير الإنجليزية وهي تتخطى الحواجز الموضوعة من قبل المنظمين، مع محاولات منهم لاقتحام ملعب ويمبلي من دون تذاكر.

Aficionados sin boleto, quieren entrar a Wembley y se enfrentan con la policía. #EURO2020



📹 @PreeceObserver



pic.twitter.com/YDpZ3S7yaf — PressPort (@PressPortmx) July 11, 2021

قوات الأمن تصدت إلى هذه المحاولات وأخذت في زيادة إنشاء الحواجز حول ويمبلي، لكن ذلك لم يقلل من عزم الجماهير المتعصبة لبلادها في اقتحام الملعب بصورة غريبة للغاية.

أخبار يورو 2020 | ويمبلي تحت الهجوم واحتفالات في شوارع لندن

الغريب أن المباريات السابقة للأسود الثلاثة والتي كانت جميعها في ويمبلي - إلا مباراة ربع النهائي أمام أوكرانيا - لم تشهد مثل تلك اللقطات المؤسفة رغم حضور الجماهير.

وربما ما يبرر تعصب الإنجليز هو الحلم بالتتويج الأول لهم في مسابقات اليورو، والأول بشكل عام منذ ما يزيد عن نصف قرن بعد أول وآخر تتويج بكأس العالم في نسخة 1966.

الجدير بالذكر أن الانتقادات لم تتوقف للجماهير الإنجليزية على سلوكها غير المتوقع قبل النهائي، ووصل الأمر إلى مطالبة البعض قوات الأمن باتخاذ تدابير أكثر قوة للتصدي لمحاولات الاقتحام.