جمهور أتلتيكو مدريد يرمي مظلة على ميسي!

واقعة طريفة وغريبة..

قامت جماهير أتلتيكو مدريد بصب جم غضبها من الهزيمة أمام برشلونة على ليونيل ميسي، إذ قام أحد المشجعين برميّ مظلته على الليو تعبيرًا عن غضبه خلال أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

المباراة كانت عالقة بين البرسا والأتليتي، إلا أن ميسي قد فض الاشتباك من خلال تسديدة سحرية في الدقائق الأخيرة منح بها البلوجرانا نصرًا غاليًا في صراع الحفاظ على لقب الليجا للعام الثالث على التوالي.

وبحسب ما أوردته الصحافة، فإن أحد جماهير أتلتيكو قدألقى بمظلته إلى أرض الملعب باتجاه ميسي أثناء احتفاله بالهدف الذي أنقذ به البرسا، وقد لاحظ الحكم ماتيو لاهوز الأمر وتدخل سريعًا هو والحكم الرابع.

الحكم لاهوز أيضًا دوّن ما حدث في تقريره لأحداث المباراة، حيث كتب "العديد من الأشياء قد تم إلقائها دون أن تُصيب أحدًا، أُسلط الضوء تحديدًا على مظلة سوداء قد رُميت بالفعل في الملعب.".

لم يكن هذا هو المشهد الوحيد الغاضب من جماهير الروخيبلانكوس، إذ قام عدد من الجماهير بتوجيه هتافات سيئة للغاية إلى لاعبهم السابق، أنطوان جريزمان، والذي يرتدي حاليًا قميص العملاق الكتلاني.

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بعض الجماهير رددت "الموت لجريزمان" وهو ما أثار الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي ودفع الكثير من مشجعي الفريق العاصمي لإدانة هذه الفعلة والتأكيد أنها لا تعبر عن قيم ومبادئ وسلوك الجماهير.

الجدير بالذكر أن جريزمان انضم إلى البرسا على غير رغبة إدارة أتلتيكو وجمهوره مستغلًا الشرط الجزائي الموجود في عقده، مما أنهى على علاقته الجيدة بجمهور الفريق الذي برز معه على الساحة الأوروبية.

كما يجدر الإشارة إلى أن الانتصار جعل برشلونة يرتقي إلى صدارة الدوري الإسباني مناصفةً مع ريال مدريد، بينما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند النقطة 25 وتراجع ليكون في المركز السادس.