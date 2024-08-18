لم ينسوا الماضي الأليم.. جماهير مايوركا تستفز فينيسيوس جونيور!

مناوشات فينيسيوس مع جماهير مايوركا لا تنتهي...

شهدت مباراة ريال مدريد، وريال مايوركا، المقامة على ملعب إيبيروستار فصلًا جديدًا من مناوشات جماهير الأخيرمع فينيسيوس جونيور، نجم الفريق الملكي والمستمرة منذ عدة مواسم.

العلاقة بين اللاعب البرازيلي، وجماهير ريال مايوركا، متوترة منذ فترة طويلة بسبب الهتافات العنصرية من الجماهير، ضد فينيسيوس، وكان آخر فصل في تلك المناوشات في مباراة الدور الثاني بالموسم الماضي، عندما هاجمت جماهير ريال مدريد، بعض لاعبي مايوركا، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وهاجمت جماهير ريال مدريد، في شهر أبريل الماضي، بابلو مافيو، لاعب ريال مايوركا، بعد مشادته مع فينيسيوس جونيور، في مباراة الدور الأول بشهر يناير من العام الحالي وقام مافيو، بغلق حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب جماهير الميرينجي.

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وفي مباراة اليوم، ومنذ دخول فينيسيوس جونيور، إلى معقل ريال مايوركا، بدأت الجماهير في استفزاز اللاعب البرازيلي، وإطلاق صافرات الاستهجان عليه، لتستمر العلاقة المتوترة بين الثنائي.

جدير بالذكر أن اللاعب البرازيلي، بدأ بشكل أساسي في هجوم ريال مدريد، امام ريال مايوركا، في مباراة الليلة، ونجح في صناعة الهدف الأول الذي سجله مواطنه رودريجو، بتسديدة رائعة في الدقيقة 13 من المباراة.