جماهير مانشستر سيتي تهاجم اليويفا

يبدو أن جماهير السيتي غاضبة مما يعاني منه الفريق

هاجمت جماهير نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، خلال مباراة الفريق مع وست هام في الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

الاتحاد الأوروبي كان قد أصدر قبل عدة أيام قرار بمنع مانشستر سيتي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة عامين بداية من الموسم القادم وتغريم النادي 30 مليون يورو، بسبب خرق قواعد اللعب المالي النظيف.

جماهير مانشستر سيتي وحسب شبكة " the Manchester Evening News": "رددت الجماهير هتافات عدائية ضد اليويفا وقالت سنراكم في المحكمة".

المزيد من الفرق

وأضافت الجماهير: "اللعنة عليكم لن توقفوا مسيرتنا، سنظل متسيدون إنجلترا وسنحصل على دوري الأبطال".

مانشستر سيتي: الاتهامات غير صحيحة وسنثبت ذلك بالمستندات

ورفع عدد من الجماهير لافتات معادية لليويفا أبرزها: "اليويفا.. مافيا، السيتي يحكم".

يذكر أن مانشستر سيتي يستعد لمواجهة ريال مدريد الإسباني حامل الرقم القياسي للفوز بالبطولة في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الأسبوع المقبل على أرض ملعب سانتياجو معقل الفريق الإسباني.