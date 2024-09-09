مفاجأة غير سعيدة لمبابي وديشان.. جماهير فرنسا تطلق صافرات الاستهجان على نجم ريال مدريد!

جماهير فرنسا تهاجم مبابي...

هاجمت جماهير المنتخب الفرنسي، المتواجدة في مدرجات ملعب مباراة فرنسا وبلجيكا، بعض من نجوم الديوك الفرنسية، وعلى رأسهم كيليان مبابي، لاعب ريال مدريد.

ويستضيف المنتخب الفرنسي، نظيره البلجيكي، ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، وعلى ملعب جروباما.

وبحسب الصحافة الفرنسية، فإن الجماهير صبت غضبها على المنتخب بعد الخسارة من إيطاليا، في المباراة الماضية بثلاثة أهداف لهدف، ومع بداية الإعلان عن أسماء اللاعبين والمدرب، بدأت الجماهير في إطلاق صافرات الاستهجان والغضب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبخلاف نتيجة المباراة الماضية، فإن مباراة فرنسا وبلجيكا، مقامة على ملعب جروباما، معقل فريق ليون، ووفقًا للتقارير فإن جزء من هجوم الجماهير، ناتج عن انتماءات اللاعبين الحالية أو السابقة.

وكان المدرب ديديه ديشان، يتعرض إلى انتقادات واسعة بسبب تراجع أداء ونتائج المنتخب الفائز بكأس العالم 2018، تحت قيادته وطالب بعض الجماهير إقالة ديشان من منصبه.