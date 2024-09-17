30 ألف طلب للحصول على تذاكر المباراة

تخطط جماهير شتوتجارت لترحال تاريخي، عندما يتوجه الجمهور الألماني إلى العاصمة الإسبانية لحضور مباراة فريقها أمام ريال مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وتمثل مواجهة ريال مدريد حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في التتويج بدوري أبطال أوروبا، أهمية كبيرة لدى جماهير النادي الألماني، الذي لم يظهر في أي منافسة قارية منذ أكثر من 10 سنوات ولم يلعب في دوري أبطال أوروبا منذ ما يقرب من 15 عامًا.

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وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، أن قوات الأمن في إسبانيا حددت هذه المباراة ضمن فئة "عالية الخطورة"، في ظل رغبة جماهير شتوتجارت بالحضور بأعداد غزيرة قد تتجاوز 20 ألف مشجع، رغم أن المخصص لهم كفريق ضيف 3800 مقعد فقط في البرنابيو.

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وقال ألكسندر فيرلي، المدير الإداري لنادي شتوتجارت، إنهم تلقوا أكثر من 30 ألف طلب للحصول على تذاكر المباراة، حيث يتوقع أن يصل المد الأحمر إلى العاصمة الإسبانية بشعار: "كل شيء باللون الأحمر في مدريد".

وبحسب وسائل إعلام ألمانية، واجه المشجعون صعوبات في شراء التذاكر، لذلك تخطط جماهير شتوتجارت لشراء تذاكر من جماهير ريال مدريد لحضور اللقاء وتكرار المشهد المثير للجدل في كامب نو قبل عامين، عندما قام 20 ألفًا من مشجعي آينتراخت فرانكفورت باحتلال مدرجات برشلونة في الدوري الأوروبي.

وفي هذا السياق، أوصى النادي الألماني المشجعين الذين اشتروا تذاكر خارج منطقة الضيف بعدم ارتداء الملابس التي تحدد هويتهم كمشجعين لشتوتجارت، مع تحذيرهم من ارتداء أو رفع أي شعارات لمجموعات الألتراس.

كما قامت إدارة النادي الألماني بتذكير أولئك الذين يسافرون بدون تذكرة، بأنه لن تكون هناك نقاط التقاء في المدينة لمشاهدة المباراة على شاشة التلفزيون.