جماهير دورتموند تقدم خدمة إنسانية للمحاصرين بسبب كورونا

من خلال توفير خدمات التسوق والبريد السريع.. جماهير بوروسيا دورتموند تقدم المساعدة للمتضررين من فيروس كورونا

قدمت جماهير بوروسيا دورتموند لفتة إنسانية رائعة لمساعدة المحاصرين بسبب فيروس كورونا، وذلك من خلال تقديم خدمات التسوق الإلكتروني والبريد السريع وما شابه.

واعتادت جماهير دورتموند تقديم أجمل اللوحات الفنية في مدرجات ملعب سيجنال إيدونا بارك، ولكن هذه المرة ما قدموه كان جميلًا للإنسانية.

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ويقدم"Sudtribune Dortmund" ، الذي يحمل اسم جناح South Bank الشهير الذي يضم "الجدار الأصفر" في Signal Iduna Park الدعم في منطقة دورتموند بأكملها.

وفي إطار ذلك، سيساعدون في توفير التسوق وتقديم خدمات أخرى للأشخاص المعرضين للخطر المحليين الذين ينصحون بالبقاء في منازلهم.

وأصدرت المجموعة بيانًا عبر موقعها على الإنترنت، حيث تمنت فيه يومًا جيدًا للجميع بداية، وأعلنت عن بعض المساعدات التي ستتكفل بتقديمها للمحاصرين.

وأضافوا: "من المهم إظهار التضامن وتحمل المسؤولية تجاه المجتمع ككل. على وجه التحديد، هذا يعني أننا نريد مساعدة الأشخاص الذين ينتمون حاليًا إلى المجموعات المعرضة للخطر التي تم الإبلاغ عنها"

"نحن نحاول المساعدة في مدينة دورتموند بأكملها، لذا بدءًا من الغد، وفي فترة زمنية من الساعة الحادية عشر صباحًا وحتى الخامسة مساءً، نقدم فرصة التسوق أو تقديم خدمات البريد السريع الأخرى"

"يرجى استخدام هذا العرض فقط إذا كنت تنتمي حقًا إلى المجموعات المعرضة للخطر المقابلة أو كنت تخضع في الوقت الحالي للحجر الصحي"

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ذلك وقدمت المجموعة رقم هاتف للسكان المحليين الذين يتطلعون إلى استخدام الخدمة للاتصال، والتي تهدف إلى ما هو أكثر من مساندة فريق الكرة فحسب.