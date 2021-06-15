جماهير تشيلسي ترفض هالاند وتطالب بضم باتريك شيك!

نادي تشيلسي يريد ضم إرلينج هالاند من صفوف بوروسيا دورتموند، لكن جماهيره لها رأي آخر.

طالبت جماهير تشيلسي في الساعات الأخيرة إدارة فريقها بصرف النظر عن اللاعب إرلينج هالاند نجم فريق بوروسيا دورتموند.

جاء هذا بعد تألق النجم التشيكي باتريك شيك، الذي سجل ثنائي في لقاء منتخب بلاده ضد نظيره الاسكتلندي.

شيك سجل هدفًا مذهلًا خلال المباراة، كان هو حديث الجماهير خلال الساعات الماضية وأنساهم رغبتهم في الحصول على خدمات إرلينج هالاند.

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الهدف جاء من بعد خط وسط الملعب بسنتيمترات قليلة، حيث شاهد حارس المرمى متقدمًا ولم يتردد في تسديد الكرة بقوة من فوقه.

الكرة كانت مرتدة من هجمة للمنتخب الاسكتلندي ولم يلمسها تشيك سوى لمسة وحيدة وضعها عن طريقها في شباك المنتخب الاسكتلندي.

الهدف كان الثاني للنجم التشيكي في المباراة، وجاء في الدقيقة الـ 51 بعد أن كان قد افتتح التسجيل بنفسه في الدقيقة الـ 42 بنهاية الشوط الأول.

جدير بالذكر أن الهدف تم تسجيله من مسافة 45 مترًا ونصف، وهي أبعد مسافة لهدف تم تسجيله في كأس الأمم الأوروبية منذ عام 1980.