جماهير برشلونة ترد على نظيرتها في الهلال .. اسم ميسي يدوي في كامب نو!

شهدت مباراة الجولة الـ ٣٢ من الدوري الإسباني بين برشلونة وريال بيتيس لفتة طيبة من جماهير النادي الكتالوني تجاه نجمهم التاريخي ليونيل ميسي.
جاء هذا بعد مرور عشر دقائق على بداية المباراة التي تقدم فيها برشلونة بثلاثية نظيفة في الشوط الأول، حيث قامت الجماهير بترديد اسم ميسي في كافة أنحاء الملعب.
يأتي هذا عقب دقائق قليلة من حدوث موقف مماثل خلال مباراة الهلال السعودي أمام نظيره أوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.
حيث قامت الجماهير السعودية بالنداء على اسم ميسي خلال مرور فهد بن نافل رئيس الهلال بجوار المدرجات، مطالبين بضم النجم الأرجنتيني لصفوف الزعيم.
جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت أن برشلونة سيبذل كل ما في وسعه من أجل ضم ميسي من جديد هذا الصيف.
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