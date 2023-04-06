جماهير برشلونة بالمرصاد .. نهاية كارثية لماتيو لاهوز في كامب نو!

ماذا ينتظر لاهوز في كامب نو؟

اختار الاتحاد الإسباني أنتونيو ماتيو لاهوز لقيادة مباراة برشلونة وجيرونا تحكيميًا، وعلى ما يبدو أنه ستكون المباراة الأخيرة التى يقودها الحكم الإسباني المخضرم على أرض ملعب كامب نو.

لاهوز ينوى اعتزال مهنة التحكيم بنهاية الموسم الجاري، ومن الواضح أن سيتلقى وداع سيء من جماهير برشلونة التى لا تفضله.

آخر مباراة قادها لاهوز لبرشلونة جاءت في ديربي كاتالونيا أمام إسبانيول وأشهر وقتها البطاقة الصفراء 15 مرة والحمراء مرتين، ليتم إيقافه بشكل مؤقت بعد تلك المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي (1/1).

الحكم البالغ من العمر 45 عامًا يحمل الرقم القياسي من البطاقات الصفراء في تاريخ كأس العالم بعدما أشهر البطاقة الصفراء 18 مرة خلال مباراة الأرجنتين وهولندا في ربع نهائي مونديال قطر 2022.

يذكر أن برشلونة سيستضيف جيرونا يوم الإثنين القادم على ملعب كامب نو في الجولة ال28 من الدوري الإسباني الدرجة الأولى.