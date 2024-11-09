مانشستر سيتي يسقط للمرة الرابعة تواليًا..

تلقى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق الكرة بنادي مانشستر سيتي، هتافات ساخرة من قِبل جماهير برايتون، عقب قلب الطاولة على السيتي، في مباراة الجولة الحادية عشرة في الدوري الإنجليزي.

وتلقى مانشستر سيتي خسارة مفاجئة أمام برايتون، الذي نجح في تحويل تأخره إلى انتصار على ملعب فالمر، حيث تقدم إرلينج هالاند في الدقيقة 23، ثم تعادل جواو بيدرو لأصحاب الأرض في الدقيقة 78، فيما وقع مات أورايلي على هدف الفوز في الدقيقة 83.

وعقب تسجيل الهدف الثاني، هتف عدد من جماهير برايتون، تجاه جوارديولا، صائحين "سيتم إقالتك هذا الصباح"، وذلك بعدما تلقى مانشستر سيتي، الخسارة الرابعة على التوالي، للمرة الأولى في مسيرة المدرب الإسباني منذ توليه قيادة السيتيزنز.

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وتلقى مانشستر سيتي خسارة أمام توتنهام (1-2) في كأس كاراباو، ثم سقط أمام بورنموث (1-2)، في الجولة العاشرة من "بريمييرليج"، كما تلقى خسارة أمام سبورتنج لشبونة البرتغالي (1-4)، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، قبل أن يتهاوى أمام برايتون.

وتجمد رصيد مانشستر سيتي عند 23 نقطة، ليبقى في وصافة جدول الدوري الإنجليزي، بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر بـ25 نقطة، بينما رفع برايتون رصيده إلى 19 نقطة، في المركز الرابع.