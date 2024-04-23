فيديو | جماهير الهلال تعاقب سفيان رحيمي .. والعين يرد بالاستهزاء من الزعيم!

مباراة خاصة مشتعلة في المدرجات..

هي مباراة في المدرجات كما هي داخل المستطيل الأخضر، فقد اشتعلت مواجهة الهلال السعودي والعين الإماراتي من كل جانب.

الزعيم السعودي يستضيف نظيره الإماراتي بعد قليل، وتحديدًا في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وفور نزول المغربي سفيان رحيمي؛ نجم العين، قام الجماهير السعودية باستقباله بصافرات الاستهجان والاستياء منه، خاصةً وأنه من هز شباك فريقها بثلاثية "هاتريك" في الذهاب.

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ومن جانبها، ردت الجماهير العيناوية مستهزئة بهزيمة الهلال في الذهاب برباعية مقابل هدفين، فظلت تردد (1، 2، 3، 4)، فيما التزمت وقتها منافستها الصمت، وأبت أن ترد.

يذكر أن العين بهزيمته للهلال في الذهاب كسر سلسلة انتصاراته التاريخية والتي استمرت لـ34 مباراة متتالية.