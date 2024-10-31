تعويضًا عن النسخة منتهية الصلاحية! .. جماهير النصر تنتقد رونالدو وتطالب بنجم جديد من سبورتنج لشبونة

أرقام كريستيانو رونالدو لم تعد تشفع له عند جماهير النصر..

لا يزال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق الكرة بنادي النصر، في مرمى الانتقادات، عقب خروج الأصفر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بالخسارة أمام التعاون بهدف دون مقابل، في دور الـ16.

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كريستيانو رونالدو كان يملك فرصة إنقاذ النصر في المواجهة، إلا أنه أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 90+5، بعدما سددها بغرابة فوق المرمى، الأمر الذي فتح بابًا من الرسائل الهجومية ضد القائد البرتغالي، والتي لم تشفع معها رسالة كريستيانو عقب اللقاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي قال فيها "كل تحدٍّ هو فرصة للنمو".

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الجماهير دشنت وسم "جيوكيريس مطلب نصراوي"، مُطالبة بضم المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، المحترف في صفوف سبورتنج البرتغالي بعقد حتى صيف 2028، من أجل قيادة هجوم الأصفر في الموسم المُقبل، خاصة بعدما أكد الإعلامي الرياضي فلوريان بليتينبيرج، أن اللاعب قد يسمح له بالرحيل عن الفريق في صيف 2025.

وأوضح فلوريان إن جيوكيريس سيرحل عن سبورتنج، إذا تلقى عرضًا بمبلغ يتراوح بين 60 و70 مليون يورو، خاصة وأن اسمه ارتبط بمنافسة شرسة بين أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، على رأسهم مانشستر سيتي وآرسنال وليفربول وتشيلسي، في ظل أرقامه الهجومية المذهلة مع الفريق منذ الموسم الماضي.

وسجل المهاجم صاحب الـ26 عامًا، مع سبورتنج، 43 هدفًا وصنع 15 تمريرة حاسمة في 50 مباراة رسمية بكافة المسابقات، خلال الموسم الماضي، ثم واصل تألقه مع الفريق البرتغالي هذا الموسم، حيث سجل سجل 16 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة في 15 مباراة رسمية.

وطالب عدد كبير من المتابعين، بالتعاقد مع جيوكيريس لقيادة هجوم النصر في المرحلة المُقبلة، ليضع علامات استفهام على مصير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، والذي يقود الهجوم، خاصة بعدما لاقى انتقادات عريضة خلال الساعات الماضية، دفعت احد المتابعين لوصفه بنسخة منتهية الصلاحية من سبورتنج لشبونة، ليطالب بضم النسخة الجديدة من الفريق البرتغالي.

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وسجل كريستيانو رونالدو (39 عامًا)، 9 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في 12 مباراة مع النصر هذا الموسم، إلا أنه - في المقابل - شهد خروج الفريق من ثمن نهائي كأس الملك، كما خسر نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، برباعية الهلال، رغم إحرازه هدفًا في المواجهة.