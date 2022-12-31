"جماهير النصر تحضر مفاجأة لرونالدو في مباراة الخليج"

جماهير النصر تحتفي بالنجم البرتغالي رونالدو

Shahid

تبدأ جماهير نادي النصر في الاحتفال بالصفقة الجديدة، بالتعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك بداية من مباراة الخليج التي ستقام مساء اليوم السبت.

ويواجه النصر نظيره الخليج بالجولة 11 ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين، على ملعب الأمير محمد بن فهد الدمام.

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وأشار الإعلامي الرياضي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إلى أن الجماهير ستقوم بترديد حركة رونالدو الشهيرة "Siii" خلال سير المباراة.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "سيتم ترديد حركة رونالدو الشهيرة siii من جماهير النصر في الدقيقة 7 مساء اليوم من مواجهة النصر أمام الخليج".

وأعلن نادي النصر أمس الجمعة، عن التعاقد مع كريستيانو رونالدو بداية من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وحتى عام 2025.

Shahid