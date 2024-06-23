جماهير العميد تترقب .. الاتحاد يقرر مصير نجولو كانتي بعد تألقه اللافت في اليورو!

كانتي حصل على جائزة رجل المباراة مرتين في اليورو..

استقر مجلس إدارة مؤسسة الاتحاد غير الربحية، بقيادة لؤي ناظر، على مصير النجم الفرنسي نجولو كانتي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، حال تلقيه عروضًا صيفية بعد تألقه في بطولة كأس الأمم الأوروبية.

وقدم نجولو كانتي أداءً مبهرًا في أولى جولتين من يورو 2024، رغم عودته لقائمة المنتخب الفرنسي قُبيل البطولة الأوروبية، بعد غياب تخطى 700 يوم، حيث توج بجائزة أفضل لاعب في مباراتي النمسا وهولندا، في الجولتين الأولى والثانية من المجموعة الرابعة في البطولة.

وأفادت صحيفة "المدينة"، وفق مصادر مقربة من داخل نادي الاتحاد، أن إدارة لؤي ناظر، تتمسك ببقاء كانتي مع الفريق، في ظل العروض المُتوقع أن تصل إلى اللاعب بعد تألقه في اليورو.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وعقب حصول كانتي على جائزة أفضل لاعب في مباراة هولندا، التي انتهت بالتعادل السلبي، تداول نشطاء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا للإعلامي سعدون الكواري حول النجم الفرنسي بأن الاتحاد سيتلقى عروضًا كثيرة من أجل التعاقد معه في الميركاتو الصيفي.

وانتقل كانتي إلى صفوف الاتحاد، في يوليو 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، بعقد لمدة ثلاثة مواسم، وشارك نجولو في 44 مباراة بقميص العميد في مختلف المسابقات، خلال موسم 2023-2024، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.