"وجه طلبًا مفاجئًا لجماهير الاتحاد بعد الفوز على الأهلي" .. رئيس الجندل: سعيد بمواجهة المونديالي!

الجندل كتب التاريخ على أنقاض الأهلي..

أعرب عبد الله السالم، رئيس مجلس إدارة نادي الجندل، عن سعادته الكبيرة بقرعة ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، التي أوقعت فريقه ضد عملاق جدة الاتحاد.

الجندل تأهل إلى ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ بعد تحقيقه مفاجأة مدوية، بإقصاء عملاق جدة الآخر الأهلي من دور الـ16، في أعقاب الفوز (2-1)، على ملعب "الجوهرة المشعة" بالذات.

وفي هذا السياق.. قال السالم في تصريحات مع فضائية "السعودية الرياضية"، مساء اليوم الخميس: "سعداء أن نلعب أمام جماهير الاتحاد المونديالي".

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واعترف رئيس مجلس إدارة نادي الجندل، بأنه كان يتمنى مواجهة العميد الاتحادي، في الجوف؛ إلا أنه لا يشعر بأي حزن من اللعب في جدة، لافتًا إلى أن ملعب "الجوهرة المشعة"، أصبح وجه خير على فريقه، بعد إقصائه الأهلي.

وطلب عبدالله السالم من جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بـ"شكل مفاجئ"، أن تقوم بملئ ملعب "الجوهرة المشعة"، في المباراة المرتقبة بدور ثمن نهائي أغلى البطولات.