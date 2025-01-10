"إلى جورلي وكونجيرتون والعيسى" .. جماهير الأهلي تتحدى الإدارة برسالة شديدة اللهجة من مباراة الشباب!

رسالة جماهير الأهلي في كلاسيكو الشباب..

قررت جماهير النادي الأهلي، توجيه رسالة عبر لافتات مدرج ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، على خلفية مباراة فريق الكرة الأول أمام الشباب، في قمة الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي.

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ونشر الإعلامي الرياضي نواف العقيل، صورة لمدرجات الأهلي، والتي تحمل لافتة كبيرة عليها عبارة "الأهلي ملك جمهوره"، مشيرًا إلى أنها رسالة لشركة النادي، من قلب مباراة الشباب.

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وأضاف العقيل، في رسالة عبر منصة (إكس)، "تضع جماهير الأهلي في ملعب الأمير عبد الله الفيصل الجملة الشهيرة: (الأهلي ملك جمهوره)، وهي رسالة يجب أن تصل إلى أعضاء شركة نادي الأهلي والإدارة التنفيذية. الأمر يتعلق بالأفعال التي تعكس طموح الجماهير".

ولاقت إدارة شركة الأهلي التنفيذية، برئاسة رون جورلي، انتقادات واسعة من قِبل جماهير الراقي، هذا الموسم، والتي بلغت حد المطالبات بإقالته مع المدير الرياضي لي كونجيرتون، وكذلك خالد العيسى، رئيس المؤسسة غير الربحية، بداعي سوء تعامل الإدارة في ملف الصفقات، وتجاهل طلبات الجماهير، ورفض التعاقد مع الصفقات المطلوبة، والتي دعا إليها المدير الفني الألماني ماتياس يايسله، باستمرار، فضلًا عن تذبذب نتائج الفريق في الدوري، وخروجه مبكرًا من كأس الملك، رغم تألق الفريق في بطولة دوري النخبة الآسيوية، وتأهله إلى دور الـ16 من البطولة.

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ويحتل الأهلي المركز الخامس في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 23 نقطة، بفارق الأهداف عن الشباب، صاحب المركز السادس، فيما يتزعم الاتحاد صدارة الترتيب، برصيد 36 نقطة.