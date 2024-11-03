"لم نتعرض للضرب ولكن!" .. رد ساخر من مشجعي الأهلي على "مقطع" استفزاز الاتحاديين بعد ديربي جدة

بعد تعرضهما لاستفزازات جماهير الاتحاد..

تداول نشطاء مقاطع لاستفزازات جماهير الاتحاد، لاثنين من مشجعي الأهلي، عقب مباراة ديربي جدة، التي انتهت بفوز العميد بنتيجة (1-0)، على ملعب الجوهرة المشعة، في قمة الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

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وحقق الاتحاد فوزًا بهدف نظيف أحرزه اللاعب صالح الشهري، في الدقيقة 42، ليزيد معاناة الأهلي الذي جاء في المركز التاسع في جدول دوري روشن، برصيد 11 نقطة، فيما رفع العميد رصيده إلى 24 نقطة، ليحتل وصافة الترتيب، بفارق نقطة عن الهلال المتصدر.

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ونشر الإعلامي الرياضي وليد سعيد، المُقرب من البيت الأهلاوي، مقطعًا للمشجعين اللذين تعرضا لاستفزاز الجماهير الاتحادية، عقب الديربي، ويدعان "سعد القرني ورائد الغامدي"، حيث قالا إنهما تعرضا لمضايقات استمرت لمدة 5 دقائق من قِبل الاتحاديين، فيما أكد أن الحركات الاستفزازية لم تسفر عن أي اعتداء بالضرب.

ووجه المشجعان رسالة ساخرة بشأن المقطع، قائلًا "من حقهم أن يفرحوا، فهذه الفرحة تأتي كل ثماني سنوات"، فيما أكد أن أمورهم طيبة ونحن مع فريقهم من أجل استعادة طريق الانتصارات.

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وودع الأهلي بطولتي كأس الدرعية للسوبر السعودي، من نصف النهائي، وكأس خادم الحرمين الشريفين، من دور الـ32، فيما بات مشوار الفريق الآسيوي هو النقطة المضيئة لكتيبة المدير الفني ماتياس يايسله، حيث حقق الراقي ثلاثة انتصارات في أولى 3 جولات، ليحافظ على العلامة الكاملة.