جمال عبد الحميد: أراهن على شعري إذا فشل الزمالك في التتويج بالكأس

هل يحقق الزمالك لقب كأس مصر؟

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد جمال عبد الحميد، لاعب نادي الزمالك السابق، على أنه يثق بشكل كبير في قدرة لاعبي الفريق الأبيض، في التتويج ببطولة كأس مصر.

عبد الحميد قال خلال تصريحات في برنامج "الحريف" التليفزيوني: "سأقوم بحلاقة شعري حال عدم قدرة الزمالك على التتويج بلقب الكأس".

لاعب الزمالك السابق تابع: "لن أقوم بحلاقة شعري على الهواء، ولكن عند الحلاق الخاص بي".

جمال عبد الحميد أردف: "الزمالك سيكون بطلًا لكأس مصر، ولن أراهن بالمال، ولكنني سأحلق شعري، وإذا خسر الزمالك ربما أؤدي فريضة العمرة وأحلق شعري".

واختتم لاعب الزمالك تصريحاته قائلًا: "الزمالك تعاقد معي وأنا على عكاز، وكنت أعاني ماليًا، ومنحني فرصة للعب وتوجت معه بـ10 بطولات، وذلك من أجل رد الجميل".

الزمالك سيواجه المقاصة يوم 28 أغسطس الجاري، في ملعب برج العرب بالأسكندرية، بدور ربع النهائي بالكأس.