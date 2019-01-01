جمال بلماضي: هدفنا تجاوز دور المجموعات في مونديال 2022

مدرب الجزائر يتحدث عن طموحاته مع الجزائر

أكد جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الجزائري، على أن طريقة التحضير للمباريات في النهائيات، تختلف عن مباريات التصفيات، بسبب ضيق الوقت الذي لا يسمح بارتكاب أخطاء.

بلماضي قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي: "الوقت لا يسمح بارتكاب أي خطأ خاصة في الأدوار النهائية، بالنسبة للتصفيات يكون لديك المزيد من الوقت للإعداد أو التعويض في حالة حدوث أي خطأ".

مدرب الجزائر تابع: "هدفنا هو التأهل إلى كأس الأمم الإفريقية التالية، خاصة وأننا حاملين اللقب، وأسعى لتفادي ما حدث عندما شاركنا في كأس العالم 2010، وفشلنا في التأهل لأمم إفريقي 2012".

وواصل: "بعد ضمان التأهل سيكون التحدي الذي يواجهنا هو الدفاع عن لقبنا، نعلم أن الأمر سيكون صعباً للغاية لكننا نملك العزيمة والقلب للدفاع عن هذا اللقب".

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المدير الفني للأخضر أردف: "هدفنا الرئيسي الذي سنعمل من أجه مهما كانت صعوبة الأمر، هو التأهل إلى كأس العالم 2022 في قطر، وحين نعرف منافسينا في تصفيات المونديال، سنعمل من أجل التأهل وحين يحدث ذلك سيكون طموحنا هو تجاوز مرحلة المجموعات مثلما حدث في 2014، لكن كل هذا سيأتي في حينه".

واختتم جمال بلماضي تصريحاته متحدثًا عن التطور التي شهدته الكرة الإفريقية، حيث قال: "كرة القدم تقدمت بصورة كبيرة. كل الفرق على سبيل المثال لديها تحديث كامل للبيانات التكتيكية المختلفة مع التطبيق والتقنيات التي تعمل على تحسين الأداء وكذلك تحليل الفيديو. كرة القدم انتقلت إلى مرحلة أعلى ونراها مع الفرق التي كان يقال عنها صغيرة، وهي ما تجعل الحياة صعبة الآن على الفرق الكبرى في كرة القدم الأفريقية".

جمال بلماضي استطاع أن يقود منتخب الجزائر للتتويج ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر مؤخرًا.