جمال بلعمري يُطلق تصريحات نارية ضد إدارة الشباب وديوب يدعمه

أوضح حقائق لجماهير الفريق، كما كشف على الظلم الذي يتعرض له

عبر اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري مدافع نادي الشباب عن غضبه من تصرفات مسؤولي النادي السعودي وكشف عن العديد من الأزمات التي يمر بها الفريق.

وفتح بلعمري النار على مسؤولي الشباب، حيث أوضح حقائق لجماهير الفريق، كما كشف على الظلم الذي يتعرض له.

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وعبر حسابه بمنصة التواصل الاجتماعي "إنستجرام" كتب بلعمري : "تخيل لاعب محترف تسافر للعلاج على حساب الخاص ادفع وجيب والفواتير، وتخيل يجبرونك تفسخ عقدك مع وكيلك وتوقع مع وكيل اخر علشان يبيعونك".

وأكمل : "تخيل يجبرونك على تصاريح معينة ولا ينخصم منك، تبغى أطلع وأصرح أني أبغى أطلع من النادي لا والله، تبغاني أطلع من النادي بطريقتك المعهودة لا والله وإذا جلست رأسي مرفوع وإذا طلعت نفس الشيء".

الدولي الجزائري أضاف : "أرجع كمل البطولة العربية والسنة الجاية أطلع، وعارف أنك تطلع الصح وأنا المخطئ في نظر الجماهير زي كل مرة طبعا لكن الحق سيظهر إذا مو معي مع لاعب ثاني لأني لست الأول وما راح أكون الأخير الله يصبر الجمهور بس انا مجرد لاعب يجي اليوم وأمشي زي أي لاعب".

وشهد موقف بلعمري تأييد من زميله ماخيتي ديوب، الذي نشر صورة عبر حسابه في "إنستجرم" مع اللاعب في إشارة واضحه لدعمه.

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ويبدو أن الأيام المُقبلة ستشهد رحيل اللاعب عن صفوف الشباب، حيث لم تُعلق الإدارة حتى الآن ولكن موقفها سيكون صارمًا بالتأكيد.