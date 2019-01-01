جمال بلعمري مطلوب في الدوري التركي

بلعمري قد انضم إلى تدريبات الشباب أمس الثلاثاء وذلك بعد نهاية إجازته التي حصل عليها

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية تركية أن اللاعب الدولي الجزائري جمال بلعمري لاعب نادي الشباب السعودي قد تلقى عرضًا جديدًا من أحدى الأندية التركية للانتقال إليه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

بلعمري قدم أداءً فنيًا رائعًا خلال مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي أقيمت في مصر منذ أسابيع، وحقق لقبها المنتخب الجزائري، مما لفت الانظار إليه.

وقالت صحيفة " DZ Foot" التركية أن بلعمري مطلوب في أحد الأندية دون الكشف عن أسم النادي وقيمة العرض.

وكان بلعمري قد انضم إلى تدريبات الشباب أمس الثلاثاء وذلك بعد نهاية إجازته التي حصل عليها عقب مشاركته مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا والتي أقيمت في مصر بين شهري يونيو ويوليو 2019.

وشارك بلعمري في تدريبات نادي الشباب الجماعية بعد عودتها عقب نهاية إجازة عيد الأضحى، التي قررها المدرب خورخي ألميرون بعد الفراغ من المعسكر الإعدادي الذي أقيم في ألمانيا.