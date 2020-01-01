جمال باجندوح يسير بخطى ثابتة في الدوري الكرواتي

باجندوح شارك رفقة فريقه في المباراتين الماضيتين

عاود اللاعب السعودي المحترف جمال باجندوح لاعب نادي اتحاد جدة السابق وفارازدين الكرواتي الحالي، المشاركة مع فريقه في المنافسات المحلية، بعد التعافي من الإصابة التي عانى منها.

باجندوح شارك رفقة فريقه في المباراتين الماضيتين، الأولى أمام لوكوموتيفا الجمعة 21 فبراير، حيث تواجد مع فريقه كبديل في الشوط الثاني.

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كما شارك لاعب وسط العميد السابق بشكل أساسي أمام نادي سلافن الجمعة الماضي 28 فبراير، وقدم مستوى جيدًا حتى نهاية اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وعانى باجندوح من الإصابة التي لاحقته منذ بداية الموسم، وغاب عن فريقه في مباريات كثيرة مما جعله خارج حسابات الفريق الكرواتي، حتى عاد وبدأ في الظهور بشكل جيد.

باجندوح تعرض لإصابة في مفصل القدم اليمنى في شهر أكتوبر من العام 2019، واضطر لإجراء عملية جراحية تكللت بالنجاح، وخضع للعلاج والتأهيل قبل العودة للمشاركة مع فريقه أخيرًا.

وكان نادي إن كي فارازدين الكرواتي قد أعلن في يوليو 2019، تعاقده رسميًا مع السعودي جمال باجندوح؛ لاعب وسط اتحاد جدة السابق، في صفقة انتقال حر.

وكان مجلس إدارة العميد قد رفض تجديد عقد صاحب الـ26 عامًا، والذي انتهى بنهاية الموسم الماضي بعد سبعة أعوام قضاها في صفوفه.

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يُذكر أن باجندوح يسعى لمواصلة المشاركة مع فريق فارازدين بشكل أساسي في الدوري الكرواتي، إذ ستكون المباراة القادمة يوم الأربعاء أمام فريق جوريكا انش ان كي.