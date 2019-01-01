جمال باجندوح قريب من العودة إلى الدوري السعودي

يخوض حاليًا برنامجًا علاجيًا من أجل العودة للمشاركة في المباريات

قالت تقارير صحفية سعودية أن اللاعب جمال باجندوح لاعب نادي اتحاد جدة السابق ونادي فارزدان الكرواتي الحالي قريب من العودة إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين من جديد.

وبحسب صحيفة "الوطن"، فأن اللاعب يمتلك بالفعل عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي من أجل العودة للدوري المحلي من جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المُقبلة.

باجندوح كان قد نشر رسالة غامضة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وكتب : "اقتربت العودة" وربطها البعض بإمكانية العودة من جديد.

ولكن في السياق نفسه كان اللاعب يُعاني من الإصابة خلال الفترة الماضية، ويخوض حاليًا برنامجًا علاجيًا من أجل العودة للمشاركة في المباريات.

وكان باجندوح قد رحل عن صفوف نادي اتحاد جدة السعودي خلال الصيف الماضي، عقب خروجه من حسابات المدير الفني السابق للفريق لويس سييرا ورفض تجديد عقده، لينضم إلى نادي فارزدان الكرواتي.

رينارد ممتدحًا لاعبي السعودية: الموهبة تصنع الفارق

وبالتأكيد يُعد باجندوح إضافة كبيرة لأي فريق بالدوري السعودي، حيث قدم اللاعب أداءً مميزًا من قبل مع العميد الاتحادي، وكان أحد الركائز الأساسية مع الفريق الموسم الماضي 2018\2019.