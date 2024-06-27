جليس دكة بدلاء بايرن ميونخ يعترف بالدخول في مفاوضات مع برشلونة

لم يتمتع ببداية جيدة في ألمانيا

كشف بريان زاراجوزا جناح بايرن ميونخ، عن دخوله في مفاوضات جدية مع برشلونة، من أجل الانتقال للفريق خلال الميركاتو الشتوي الماضي.

الجناح البالغ من العمر 22 سنة ظهر بصورة مميزة مع غرناطة في النصف الأول من الموسم الماضي، ليتمكن بايرن من التعاقد معه على سبيل الإعارة مع بند الشراء، في صفقة يصل مجموعها إلى 17 مليون يورو.

اللاعب قال في تصريحات لـ"Jijantes":"قبل التوقيع مع بايرن كانت هناك محادثات مع برشلونة، دخلت في مفاوضات جدية معهم وكان من الممكن أن أنتقل لهم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"ما صدر في الصحافة عن اهتمامهم بي كان حقيقيًا، ولكن لم يتم الانتهاء من أي شيء لذلك انتقلت إلى بايرن ميونخ".

ويبحث برشلونة عن تدعيم جديد في مركز الجناح خلال الميركاتو الصيفي الحالي، ولكنه يدرس خيارات أكثر جاذبية من زاراجوزا، وعلى رأسها نيكو ويليامز جناح أتلتيك بيلباو.

جدير بالذكر أن زاراجوزا لم ينجح في إثبات نفسه في بداية فترته مع بايرن، حيث لعب 7 مباريات فقط في الدوري الألماني الموسم الماضي بمجموع 177 دقيقة.