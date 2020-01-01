جلوب سوكر .. صلاح ينافس ميسي ورونالدو على لاعب القرن وجوارديولا يصارع زيدان

تعرف على الترشيحات النهائية لجوائز جلوب سوكر لعام 2020.

أعلن مجلس دبي الرياضي عن الترشيحات النهائية الخاصة بجوائز جلوب سوكر في نسختها الخاصة بالعام 2020.

القوائم ضمت الثلاثي ليونيل ميسي قائد برشلونة وكريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وروبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ في القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في العام.

كما ضمت الرباعي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح ورونالدينيو ضمن الترشيحات النهائية لأفضل لاعب في القرن.

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أما جائزة أفضل مدرب في الشهر فضمت القائمة النهائية لها الثلاثي جيان بييرو جاسبريني المدير الفني لأتالانتا وهانز فليك المدير الفني لبايرن ميونخ ومعهما يورجن كلوب المدير الفني لليفربول.

والقائمة النهائية الخاصة بمدرب القرن شهدت وجود السير أليكس فيرجسون، وبيب جوارديولا، وجوزيه مورينيو وزين الدين زيدان.

أما جائزة أفضل أندية العام في العالم فالقائمة النهائية ضمت الثلاثي بايرن ميونخ بطل الثلاثية، وريال مدريد بطل الدوري الإسباني وليفربول بطل الدوري الإنجليزي.

وأخيرَا ضمت ترشحيات أفضل وكيل أعمال في القرن الثلاثي مينو رايولا وجورج مينديش بالإضافة لجيوفاني برانشيني.