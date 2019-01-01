جلطة سراي يستبعد نزونزي لأجل غير مسمى بسبب سلوكه

إدارة جلطة سراي تستبعد ستيفن نزونزي بسبب السلوك غير المنضبط

قرر الجهاز الفني لنادي جلطة سراي، استبعاد اللاعب الفرنسي ستيفن نزونزي لأجل غير مسمى بسبب سوء السلوك.

ونشر النادي التركي اليوم بياناً، أكد فيه استبعاد اللاعب بسبب سلوكه، دون أن يكشف عما قام به اللاعب.

وتعاقد جلطة سراي مع نزونزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من روما الإيطالي على سبيل الإعارة.

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اللاعب الفرنسي، شارك مع فريقه في 15 مباراة بمختلف المسابقات، نجح خلالها في صناعة هدفاً وحيداً.

ويحتل جلطة سراي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 23 نقطة، وبفارق نقطتين عن فنربخشة صاحب المركز الخامس.