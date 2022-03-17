جلطة سراي ضد برشلونة: مباشر لحظة بلحظة

جلطة سراي 1×2 برشلونة

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90' خطيرررررة لبرشلونة، عرررضية من ألبا إلى ديباي الذي يسدد ولكن تسديدته تمر بجوار القائم

89' بطاقة صفراء للبديل بيرام بعد اعتراض ديباي

بطاقة صفراء لجوردي ألبا بعد مشادة مع لاعب جلطة سراي

تبديل لجلطة سراي بخروج أنهولت ودخول بيرام

83' عرررضية من كيريم، الكرة تصطدم بالدفاع وتغير إتجاهها ولكن شتيجن يمسك بالكرة

تبديلين لبرشلونة بخروج بيكيه وأوباميانج ودخول لونجليه وديمبيلي

80' خطيرررررررة من جلطة سراي، عررضية كيريم تمر من الجميع وتطول على البديل مورتان

76' تسديدة قوووية من مصطفى محمد ولكن الكرة في الشباك الخارجية

تبديل لجلطة سراي بخروج بابل ودخول مورتان

65' ديمبيلي يمرر إلى بيدري الذي يسدد ولكن الدفاع يعترض الكرة

تبديل لجلطة سراي بدخول مصطفى محمد وخروج جوميز

59' أووووووووووووووووووووووووووووووه قريبة من جلطة سراي، تسديدة رررائعة من فان آنهولت ولكنها تمر بوار القائم بقليل

48' جووووووووووووول جوووووووووووول برشلونة يضيف الثاني بقدم أوباميانج بعد أن تألق بينيا وتصدى لتسديدتين من بوسكيتس وبيدري

بداية الشوط الثاني

تبديل لبرشلونة بخروج تراوري ودخول ديمبيلي

نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق

45' أووووووه خطيرررررة لبرشلونة، عرررضية من تراوري إلى أوباميانج الذي يسدد الكرة برأسه بشكل رائع ولكنها تصطدم بالعارضة

41' بطاقة صفراء لجارسيا مدافع برشلونة وتعطل اللعب لإصابته بعد تدخل قوي على ماركاو

36' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بيدري يسجل التعادل لبرشلونة، تمريرة رائعة من توريس إلى بيدري الذي يراوغ أثنين من اللاعبين بشكل ممتاز قبل أن يسدد الكرة على يمين بينيا

35' تسديدة قوووية من بيدري ولكن الكرة تمر بعيدة عن القائم الأيسر

بطاقة صفراء للمدافع ماركاو الذي ركل راية الضربة الركنية أثناء الاحتفال بالهدف

27' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول ماركاو يسجل الأول لجلطة سراي، ركنية للفريق التركي يلعبها تشيكالدو ويسددها البرازيلي برأسه في المرمى بشكل رائع

27' بابل يمر من ألبا بطريقة رائعة وعررضية ولكن الدفاع يعترض الكرة وتخرج لركنية

بطاقة صفراء لبوسكيتس بعد عرقلة تشيكالدو

25' أداما تراوري يمرر إلى بيدري على حدود منطقة الجزاء، تسديدة من بيدري ولكن الكرة بعيدة عن القائم

19' ضربة حرة غير مباشرة لبرشلونة على حدود منطقة الجزاء، دي يونج يلعب الكرة وبيكيه يحاول تسديدها برأسه ولكنها تمر بالعرض

16' تمريرة رائعة من ألبا بإتجاه دي يونج ولكن الكرة تطول على اللاعب الهولندي وتخرج ضربة مرمى لجلطة سراي

12' تسديدة قووووية من بابل ولكن شتيجن يمسك بالكرة

9' أوووووووووووووووووووووووه خطيرررة لبرشلونة، تمريرة رائعة من دي يونج الذي تحول بشكل رائع لينفرد بالمرمى، ولكن تسديدة الهولندي تمر بجوار القائم

8' تسديدة قوووية من فيران توريس ولكن الكرة تعلو العارضة

7' ركنية لجلطة سراي، الكرة تصل إلى جوميز الذي يسددها ولكن تمر بسلام على برشلونة

6' تسديدة من كيريم من خارج منطقة الجزاء ولكن الكرة تصطدم بدفاع برشلونة، وتخرج لركنية

5' أووووووووووووووه جارسيا ينقذ هدف محقق من جوميز بعد تسديدة قووية من الفرنسي داخل منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

يبدأ المدرب تشافي بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-3-3

مارك أندريه تير شتيجن

جوردي ألبا - إريك جارسيا - جيرارد بيكيه - سيرجينو ديست

فيرنكي دي يونج - بوسكيتس- بيدري

فيران توريس - بيير أوباميانج - أداما تراوري

تشكيل جلطة سراي:

يبدأ المدرب دومينيك تورينت بالتشكيل التالي:

التشكيل | 4-2-3-1

إينياكي بينيا

باتريك فان آنهولت - ماركاو - فيكتور نيلسون - ساشا بويي

تايلان أنتاليالي - بيركان كوتلو

كيريم أكتوركوجلو - أليكساندرو تشيكالدو - ريان بابل

بافاتيمبي جوميز

انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين على ملعب كامب نو بالتعادل السلبي، ويطمح برشلونة لتكرار ما فعله مع نابولي بالفوز خارج ملعبه وحسم التأهل، في المقابل سيسعى البطل التركي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتجاوز العملاق الكتالوني.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة جلطة سراي ضد برشلونة في إطار إياب مباريات دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي 2021/2022، وستُقام على ملعب نيف.