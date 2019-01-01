جلطة سراي وريال مدريد: مباشر لحظة بلحظة
اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة
جلطة سراي 0 × 0 ريال مدريد
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين
البدلاء: إيدير ميليتاو / خيمس رودريجيز / فيرلاند ميندي / إيسكو / لوكا يوفيتش / ألفونس أريولا / فينيسيوس جونيور
📋 ¡Nuestro XI inicial 🆚 @GalatasaraySK! #RMUCL | #HalaMadrid pic.twitter.com/sEBZ6CgX7S— Real Madrid C.F.⚽ (@realmadrid) October 22, 2019
ريال مدريد: يبدأ المدرب زين الدين زيدان بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من ثيبوه كورتوا / دانييل كارباخال / سيرخيو راموس / رافاييل فاران / مارسيلو / توني كروس / كاسيميرو / فيدريكو فالفيردي / رودريجيو سيلفا / كريم بنزيمة / إدين هازارد
البدلاء: آدم بويوك / سفيان فيجولي / شينير أوبايراكلي / إيمري مور / أوكان كوسوك / عمير بيرم / سلجوق إينان
🤜🤛1⃣1⃣ | #GSvRM #UCL pic.twitter.com/sa4SfXrTDm— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) October 22, 2019
جلطة سراي: يبدأ المدرب فاتح تريم بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من فرناندو موسليرا / ماريانو / كريستيان لوينداما / ماركاو / بوتو ناجاتومو / ريان دونك / ستيفين نزونزي / جيان سيري / فلورين اندوني / ريان بابل
تشكيل الفريقين:
على الجانب الآخر لم يكن جلطة سراي أكثر حظًا من ريال مدريد في الموسم الحالي من دوري أبطال أوروبا 2019-20، ولكنه يُقدم أداءً مُشرفًا للكرة التركية حتى الآن، فقد تعادل الفريق التركي في الجولة الأولى أمام كلوب بروج خارج دياره، قبل أن يُهزم على ملعبه على يد الفريق الباريسي المُتصدر حتى الآن للمجموعة.
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة جلطة سراي ضد ريال مدريد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا 2019-20؛ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة.