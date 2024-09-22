"الباكي" وليس الاستثنائي .. جلطة سراي يسخر من جوزيه مورينيو بعد الانتصار على فنربخشه

شاهد كيف سخر جلطة سراي من مورينيو

سخر نادي جلطة سراي من المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق فنربخشه التركي، وذلك بعد الفوز في القمة التي جمعت بين الفريقين أمس السبت.

وحقق جلطة سراي الانتصار على نظيره فنربخشه بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري التركي.

بعد انتهاء المباراة، نشر الحساب الرسمي لجلطة سراي مجموعة تغريدات يسخر فيها من مورينيو. كانت أولها صورة من كتاب بعنوان "الباكي"، بدلًا من الكتاب الأصلي "الاستثنائي"، وعليه صورة المدرب البرتغالي، حيث علق النادي: "الكتاب متاح للبيع في حي كاديكوي في إسطنبول".

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كما نشر جلطة سراي تغريدة أخرى، بها صورة تجمع بين أوكان بوروك مدرب فريقهم، ومورينيو مدرب فنربخشه، معلقًا عليها: "الرجل الفائز"، في سخرية واضحة من جوزيه.

وفي تغريدة أخرى كتب جلطة سراي: "لقد تحدثوا عن هذا الأمر، وأرادوا الفوز علينا بشدة، لقد فعلوا ذلك، مبروك الفوز في مباراة البطاقات الصفراء الليلة"، وذلك بعد أن شهدت المباراة إشهار 9 بطاقات صفراء.

وكتب أيضًا جلطة سراي تغريدة فيها: "seems like we’re cooking a special one tonight"، والتي تعني: "يبدو أننا نطبخ وجبة خاصة الليلة".