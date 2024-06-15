جلطة سراي يكشف أوراقه .. الأهلي يبحث عن بديل لرياض محرز!

تفاصيل عرض الأهلي إلى بطل الدوري التركي..

رفض نادي جلطة سراي التركي، عرضًا مبدئيًا من النادي الأهلي، للتعاقد مع أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، في الميركاتو الصيفي المقبل.

ويطمح الأهلي لإغراء الصفقات الجديدة بسلاح التأهل إلى بطولة دوري النخبة الآسيوية، في الموسم الجديد، بعد احتلال المركز الثالث في جدول دوري روشن السعودي، برصيد 65 نقطة من 34 مباراة.

وأفاد موقع FotoMac التركي بأن الجناح الأيمن البرازيلي تيتي (24 عامًا)، لاقى اهتمامًا من الأهلي، بعدما أنهى لاعب جلطة سراي موسمين متتاليين بطلًا للدوري التركي، إلا أن تيتي، القادم من شاختار دونيستيك الأوكراني، مطلع الموسم المنقضي، لم يتمكن من تقديم المستوى المأمول منه.

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وتقدم الأهلي بعرض لضم تيتي من جلطة سراي، مقابل 8 ملايين يورو، إلا أن المقابل المادي لم يكن كافيًا لحسم الصفقة، علمًا بأن القيمة السوقية للاعب، تبلغ 10 ملايين يورو.

وخاض ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز (تيتي)، 45 مباراة مع جلطة سراي، في موسم 2023-2024، في كافة المسابقات، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة، فيما يرتبط البرازيلي بعقد مع ناديه التركي حتى يونيو 2027.

وكشف التقرير عن حركة الأهلي لضم جناح أيمن جديد، الأمر الذي يثير التساؤلات حول مصير النجم الجزائري رياض محرز مع الراقي في الموسم الجديد، رغم ارتباطه بعقد حتى 2027.