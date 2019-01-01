جلطة سراي التركي يستهدف خطف جوليانو من النصر

يأتي أسم اللاعب البرازيلي بعدما سبق له اللعب في الدوري التركي

ماجد جزر

قالت تقارير صحفية تركية أن إدارة نادي جلطة سراي أعادت الاهتمام بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي جوليانو لاعب النصر السعودي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

موقع "24saatfutbol "التركي أن إدارة نادي جلطة سراي مهتمة بضم اللاعب البرازيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم الصفوف استعداداً للموسم المقبل.

ويأتي اسم اللاعب البرازيلي بعدما سبق له اللعب في الدوري التركي عندما كان مع فنربخشة ثم انتقل في صيف 2018 للنصر بمقابل 12 مليون يورو.

ولن تكون مهمة النادي التركي سهلة في ضم اللاعب خاصة في ظل تمسك إدارة النادي به، وقيده في قائمة الفريق الآسيوية.

وكان الشهر الماضي قد شهد تداول تقارير صحفية برازيلية عن اهتمام ناديي كوريثيانز وجريميو بالتعاقد مع جوليانو وذلك بعد تألقه في الموسم المنصرم مع النصر.

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يُذكر أن جوليانو أكد في تصريحات سابقة أنه يريد الاستمرار مع النصر بعد قضاء سنة رائعة في صفوف العالمي ونتج عنها التتويج بلقب الدوري المحلي والتأهل لدور الستة عشر من دوري أبطال آسيا.