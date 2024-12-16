بعد إصابته بكسور في الوجه..

لا تزال مشاركة سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، في كأس الخليج العربي "خليجي زين 26"، محل جدل كبير، وسط توقعات بأن اللاعب - عمليًا - خارج حسابات المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، في البطولة.

وتعرض الدوسري للإصابة بكسور خفيفة في الوجه، أثناء مشاركته مع الهلال، في مباراة الرائد، بالجولة الثالثة عشرة من دوري روشن السعودي، فيما تواجد سالم في معسكر المنتخب السعودي بالرياض، بعد استدعائه لقائمة الأخضر، من أجل المشاركة في البطولة التي تقام بالكويت، خلال الفترة من 21 ديسمبر، وحتى 3 يناير.

وقال الإعلامي عبد الرحمن أباعود، عبر برنامج "دورينا غير"، إن رينارد جلس مع سالم الدوسري، وترك خيار المشاركة في البطولة له، خاصة بعدما أبدى قائد الهلال، رغبة في المجازفة باللعب في البطولة رغم إصابته، فيما رد المدرب الفرنسي بأنه سيكون سعيدًا إذا تمكن الدوسري من المشاركة، كما أن رينارد وإدارة المنتخب تركا الخيار له، شرط حصوله على الضوء الأخضر من الجهاز الطبي.

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في المقابل، ذكر أباعود بأن سالم الدوسري صار مترددًا في الساعات الماضية، وبدأ يستشير من يثق بهم، ويأخذ العديد من الآراء بشأن إمكانية مشاركته في البطولة من الناحية الصحية، مضيفًا أن فرص اللعب للمشاركة ضئيلة للغاية، وإذا نال فرصة اللعب، فإنه سيكون في الأدوار النهائية، حال التأهل من دور المجموعات.

ويخوض المنتخب السعودي مباراة ودية أمام ترينداد وتوباجو، الثلاثاء، استعدادًا لكأس الخليج، فيما يستهل الأخضر مشواره في البطولة، بملاقاة البحرين، الأحد المُقبل، ضمن المجموعة الثانية.