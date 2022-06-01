جلسة بين تشافي ولابورتا لتحديد ضحايا برشلونة في الصيف القادم!

جلسة ستحسم مصير بعض الأسماء في برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن وجود مقابلة بين رئيس نادي برشلونة جوان لابورتا، ومدرب الفريق تشافي للحديث حول الأمور المالية.

ويرتبط اسم البلوجرانا بالعديد من الصفقات في الوقت الماضي، لعل أبرزها هو الحديث عن ضم مهاجم بايرن ميونخ روبرت ليفاندوفسكي.

وبحسب صحيفة "La Vanguardia" فإن الجلسة ستشمل بعض القرارات الخاصة بسوق الانتقالات القادم وكيفية التصرف فيه.

ماذا ينوي لابورتا؟

أشار التقرير إلى رغبة لابورتا بإبلاغ مدرب الفريق الأول بالموقف المالي بعد اجتماع الثلاثاء الماضي وسيعرض تشافي قائمة التعزيزات والانتقالات المرغوب تحقيقها.

وأوضح التقرير أن المدرب الإسباني لديه بعض الشروط والأفكار التي ربما ستساعد مشروعه على التقدم والنمو في الموسم القادم.

وبالإضافة إلى قائمة التوقيعات المحتملة، سيتم إعطاء الضوء الأخضر إلى الأسماء التي ستغادر البلوجرانا في الصيف المقبل.

ماذا عن الصفقات؟

حتى الآن يرتبط برشلونة بمهاجم العملاق البافاري، روبرت ليفاندوفسكي، لكن الأنباء تشير إلى رفض بايرن ميونخ رحيل اللاعب قبل نهاية عقده.

على الجانب الآخر هناك بعض الأسماء المتوقع رحيلها، مثل: صامويل أومتيتي، ميراليم بيانيتش، ممفيس ديباي وكليمون لونجليه.

جدير بالذكر أن النادي الكتالوني يهتم أيضًا ببعض الصفقات المجانية التي يمكن إتمامها مثل مدافع البلوز أندرياس كريستنسن، ومتوسط ميدان ميلان فرانك كيسييه.

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