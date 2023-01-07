جفارديول يصدم ريال مدريد: ليفربول هو فريق أحلامي

النجم المقنع جذب الأنظار في مونديال قطر

كشف مدافع لايبزيج وكرواتيا يوشكو جفارديول عن تشجيعه لفريق ليفربول منذ الصغر، وسط الحديث الدائر حول مستقبله وناديه المقبل.

اللاعب الشاب جذب الانتباه على مدار الشهور الماضية مع ناديه الألماني، ثم ثبت مكانته كأحد أفضل الأسماء الصاعدة بتألقه مع بلاده في مونديال قطر 2022.

وقال جفارديول مع "RTL DANAS:" فريقي أحلامي؟ بلا شك هو ليفربول، منذ صغري تابعت عدة مباريات لهم مع والدي".

وأضاف: "تابعنا كل موسم بالتفصيل، هو الفريق الذي بقي بمكانة خاصة في قلبي".

وارتبط المدافع العملاق الصيف الماضي بالانتقال لصفوف تشيلسي الذي قيل إنه تقدم بعرض قيمته 80 مليون يورو رفضه لايبزيج، ومؤخراً ذكرت "آس" أن ريال مدريد يراقبه كذلك.