"جعلوني أغير رقم هاتفي" .. جماهير ريال مدريد تتسبب في المتاعب لبطل كأس العالم!

بسبب تدخل على نجم الملكي!

كشف بابو جوميس نجم منتخب الأرجنتين ومونزا أنه اضطر إلى تغيير رقم هاتفه بسبب نشر جماهير ريال مدريد له عبر مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت.

جاء هذا بحسب ما ذكرت اللاعب في تصريحات لصالح "Cronache di spogliatoio" وأكد خلالها أن جماهير الأوروجواي أيضًا شاركت في العملية.

وقال جوميز: "بعد ذلك الخطأ على فالفيردي أن يجب أن أغير رقم هاتفي، كنا خاسرين بثلاثة أهداف لهدف وقمت بخطأ غبي، حاولت قطع الكرة لكنني ضربت ركبته، لقد أذيته".

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وأضاف: "كان كأس العالم على بعد شهر واحد، والجماهير تخيلت أنني أردت إصابته، جماهير ريال مدريد وأوروجواي هاجمتني وبعثوا الرسائل لي وحصلوا على رقم هاتفي ونشروه عبر الإنترنت، لكنني تحدثت معه وأخبرته أنه كان تدخلًا في سياق حدة المباراة واعتذرت له".

جدير بالذكر أن جوميز كان قد تم إيقافه لمدة عامين بسبب المنشطات في أكتوبر الماضي، عقب انتقاله لناديه الإيطالي الحالي من إشبيلية بأسابيع قليلة.