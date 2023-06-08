"جعلني أقع في حب اللعبة مثل ميسي" .. تشافي يكشف عن صفقة لن يتمكن من ضمها!

لاعب يتمنى تشافي ضمه إلى برشلونة ولكن..

لم ينس تشافي هيرنانديز مدرب نادي برشلونة، فترة عمله مع اللاعب الإسباني سانتي كازورلا أثناء تدريبه لنادي السد القطري.

تشافي أشرف على تدريب كازورلا خلال بداية مسيرته كمدرب بعد التعاقد مع مواطنه قادمًا من فياريال عام 2020 وعمل الثنائي معًا في قطر.

وسُئل تشافي عن لاعب يود التعاقد معه لكن لا يمكنه ذلك؟ أجاب: "لن نوقع معه بسبب سنه بالطبع، ولكنني سأوقع مع سانتي كازورلا، إنه لاعب كرة قدم لا يُقدر بثمن".

وأتم: "جعلني أقع في حب اللعبة مثل ليونيل ميسي وأندريس إنييستا".

الجدير بالذكر أن كازورلا لعب 44 مباراة تحت قيادة تشافي وسجل 23 هدفًا، ويملك 17 تمريرة حاسمة لزملائه.