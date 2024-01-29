جزائري جديد في الطريق .. زميل رياض محرز يقترب من دوري روشن السعودي

سابع اللاعبين الجزائريين في طريقه لدوري روشن السعودي..

SHAHID

يبدو أن دوري روشن السعودي يتهيأ لاستقبال نجم جزائري جديد خلال الفترة الحالية، وقبل انتهاء الميركاتو الشتوي الجاري.

اشترك الآن في شاهد واستمتع بمشاهدة مباريات دوري روشن

الموضوع يُستكمل بالأسفل

دوري روشن السعودي يضم بالفعل ستة جزائريين، أحدثهم رياض محرز، الذي انضم للأهلي في الميركاتو الصيفي الماضي.

ووفقًا لصحيفة "الرياضية" يقترب الجزائري السابع من القدوم، إذ أن الشباب في طريقه للاتفاق مع بغداد بونجاح؛ مهاجم السد القطري للتعاقد معه خلال الشتاء الجاري.

حمّل التطبيق الآن الخاص بشاهد لمتابعة دوري روشن

وأوضحت الصحيفة أن الطرفين اتفقا على عدة تفاصيل في العقد، لكن حتى الآن لم يرسل النادي السعودي العقود للاعب للتوقيع عليها ومن ثم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وأشارت "الرياضية" إلى أنه حال فشلت الصفقة فإن الشباب سيتجه للتعاقد مع أحد المهاجمين من دوري روشن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن بونجاح نجح خلال الموسم الجاري في تسجيل عشرة أهداف مع السد خلال 16 مباراة، وصنع ثلاثة آخرين، فيما ينتهي عقده في الصيف المقبل.

وودع الجزائري مؤخرًا كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 مع منتخب بلاده من دور المجموعات، بعدما حصد نقطتين فقط.

SHAHID