جرينوود يفتتح سجل مواليد الألفية الثالثة في مانشستر يونايتد

أول من يسجل من أقرانه..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

حقق الواعد ميسون جرينوود لاعب مانشستر يونايتد رقماً قياسياً بهدفه اليوم في الدوري الأوروبي.

جاء ذلك في الدقيقة 73 من مواجهة أستانا الكازاخستاني على أولد ترافورد في مستهل دور المجموعات، والتي انتهت بفوز يونايتد 1-0.

بات جرينوود بهذا الهدف أول لاعب من مواليد الألفية الثالثة يسجل للشياطين الحمر في مباراة تنافسية.

2001 - Mason Greenwood is the first player born in the 2000s to score a senior goal for (October 2001). Blossom. pic.twitter.com/bKicGOGckg — OptaJoe (@OptaJoe) September 19, 2019

وولد الواعد جرينوود في أكتوبر 2001، ليلمع ضمن نهج المدرب أولي جونار سولشار بتنمية المواهب في أولد ترافورد.

يذكر أن سولشار كان قد برر عدم التعاقد مع مهاجم لتعويض رحيل روميلو لوكاكو، بأن ذلك الأمر كان ليعيق تطور جرينوود.