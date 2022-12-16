جريميو البرازيلي يقترب من ضم لاعب نادي الهلال

يبدو أن النجم البرازيلي ميشايل ديلجادو، قد يرحل عن صفوف نادي الهلال خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في اتجاه العودة مجددًا إلى الدوري البرازيلي مرة أخرى.
ميشايل انضم لصفوف نادي الهلال خلال شتاء 2022، ولكنه لم يستطع أن يتأقلم مع الفريق حتى الآن، حيث لم يقدم الإضافة التي ينتظرها الجماهير منه.
وأشارت صحيفة "GZH" البرازيلية، إلى أن هناك مفاوضات بين نادي جريميو والهلال، من أجل التعاقد مع ميشايل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأضافت الصحيفة، أن المفاوضات كانت صعبة للغاية، بسبب معاقبة الهلال بالمنع من التسجيل، ولكن شهدت الساعات الماضية موافقة نادي الهلال على عرض جريميو.
ومن ناحية أخرى يرغب ديلجادو في العودة للبرازيل، والتدرب تحت قيادة مدربه السابق ريناتو جاوتشو "بورتالوبي"، الذي تألق معه أثناء تدريب فلامنجو البرازيلي، حيث سجل 14 هدفًا في موسم 2021.
اللاعب البرازيلي على استعداد للتخلي عن الراتب المرتفع الذي يحصل عليه مع نادي الهلال، من أجل الانتقال إلى جريميو البرازيلي خلال الفترة القادمة.
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