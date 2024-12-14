"ارتكب جريمة وظُلمه يفوق نيشامورا 10 مرات" .. حكم مباراة الهلال والسد في مرمى النيران السعودية

انتقادات شرسة لحكام دوري أبطال آسيا

شدد الناقد الرياضي خالد السعود، على أن الأندية السعودية تتعرض لظلم فادح في المسابقات القارية الآسيوية، مستشهدًا بمباراة الهلال الأخيرة أمام السد والتي حفلت بالكثير من الحالات التحكيمية المثيرة للجدل.

وكان الشيخ سلمان آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قد صرح بأن هناك أخطاء تحكيمية واضحة في المباريات الأخيرة للأندية السعودية، مشيرًا إلى عدم وجود سوء نية تجاه أي نادٍ، وأن الاتحاد القاري يتخذ عقوبات ضد أي مخطئ.

وقال السعود في تصريحات لبرنامج "أكشن مع وليد" على "MBC": "نقدر تصريحات الشيخ سلمان والاتحاد الآسيوي وثقتنا كبيرة به، لكن الجميع يجب أن يعرف أن الأندية السعودية يجب أن تحصل على حقها في البطولات القارية، لأنها السبب الأول وراء نجاح هذه المسابقات، في ظل ما تحظى به من نجوم واهتمام إعلامي عالمي ينعكس بالتالي على البطولة نفسها".

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وأضاف: "الأندية السعودية (الأهلي، الهلال، النصر) تسيطر على قمة ترتيب دوري أبطال آسيا النخبة في مرحلة الدوري، وكذلك الحضور الجماهيري الضخم داخل وخارج المملكة، جعل من المسابقة القارية أفضل في كل شيء".

وتابع السعود: "على النقيض، نجد التعامل مع أندية السعودية من التحكيم بمنتهى السوء، فما فعله الحكم الكوري في مباراة الهلال ضد السد بالجولة الماضية، يصنف جريمة تحكيمية على مستوى كرة القدم العالمية".

وأردف: "الأخطاء دائمًا موجودة في كرة القدم، وجميعنا لا ينسى ما فعله نيشامورا في الهلال، وهذا الحكم أعاد هذه الذكرى لنا مرة أخرى، بل إنه هزم نيشامورا (10-0) في الأخطاء لأن لديه تقنية الفيديو. الهلال كان له 4 ركلات جزاء يراها الأعمى ورغم ذلك تجاهلها عن عمد حتى مع ذهابه للتقنية".

وختم الناقد السعودي: "هناك بروتوكول في أغلب الاتحادات القارية العالمية بشأن عدم الإفصاح عن أخطاء وعقوبات الحكام، وحتى لو تم إعلان الأمر وعوقب الحكم بالاستبعاد لنهاية البطولة، ماذا يستفيد الهلال؟!".