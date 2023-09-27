"جريمة في حق الاتحاد .. هذا اللاعب لا يستحق حتى قميص التدريب!"

هجوم جم على أحد لاعبي الاتحاد عقب مواجهة الخلود..

انفجر الإعلامي الرياضي عثمان أبو بكر مالي غضبًا عقب مواجهة الاتحاد والخلود، مطالبًا بطرد أحد لاعبي الفريق بشكل عاجل، وعدم السماح له حتى بالتدرب مع الفريق!

العميد خطف بطاقة تأهل صعبة للغاية لدور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز أمام الخلود في ركلات الترجيح 7-6، إذ انتهى الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان بالتعادل الإيجابي 1-1، أمس الثلاثاء.

الترجيحيات وصلت لعشر ركلات، نجح عبد الله المعيوف؛ حارس العميد، في التصدي لأربع منها، فيما تصدى جاسم العشيان؛ حارس الخلود، لركلتين، أما الثالثة المهدرة فقد أطاح بها هارون كمارا بعيدًا عن الثلاثة قوائم بالأساس، ليخرج الإعلامي الاتحادي لمهاجمته، خاصةً مع تقديمه مباراة متواضعة للغاية بشكل عام.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكتب أبو بكر، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "عشرون لاعبًا سددوا ركلات الترجيح جميعهم لعبوها بين الخشبات الثلاث، أما هدف أو صدها الحارس ما عدا كمارا لعبها خارج المرمى في الاوت!!، الاوت المكان المناسب للاعب مثله، هل بقي في جماهير الاتحاد من لا يزال يراهن عليه؟!، بل هل بقي في الجماهير قاطبة من يثق فيه ولو قيد أنملة؟!".

وأضاف: "جريمة بحق الجماهير إذا استمر نونو سانتو يلبسه قميص التمارين ناهيك عن المباريات!! كفاااية والله كفاااااية".

يذكر أن البرتغالي نونو سانتو؛ المدير الفني للنمور، اضطر للاعتماد على كمارا في الهجوم، في ظل غياب الثنائي الفرنسي كريم بنزيما والمغربي عبد الرزاق حمد الله، لمعاناتهما من إصابات.

وشارك صاحب الـ25 عامًا في ست مباريات مع الاتحاد في الموسم الجاري، سجل خلالها هدفًا واحدًا وصنع اثنين آخرين.