جريمة أخرى غير قبلة هيرموسو .. مذكرة اعتقال بحق "الهارب" لويس روبياليس

لويس سيعود إلى إسبانيا طواعية

أصدر مكتب المدعي العام في إسبانيا، مذكرة اعتقال بحق لويس روبياليس، الرئيس السابق للاتحاد الإسباني لكرة القدم الموجود حاليًا خارج إسبانيا.

ويتواجد روبياليس حاليًا خارج إسبانيا، وتحديدًا في جمهورية الدومينيكان، التي لا تلتزم بمعاهدة تسليم المجرمين مع إسبانيا، بينما يثق مكتب المدعي العام في أن روبياليس سيعود إلى بلاده طواعية.

ويخضع عقد الاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع السعودية بشأن استضافة كأس السوبر الإسباني، لتحقيق قضائي منذ يونيو 2022، حيث أمرت المحكمة بتفتيش مقر الاتحاد مع اعتقال 7 مسؤولين، في جرائم مزعومة تتعلق بالفساد وغسيل الأموال خلال السنوات الخمس الماضية، بخلاف تفتيش منزل روبياليس الخاص في غرناطة.

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ونقلت الصحفية إيزابيل راباجو، تصريحات روبياليس معها بعد علمه بقرار الاعتقال، حيث قال: "أنا مندهش تمامًا من كل هذا. أنا أعمل هنا منذ أشهر في الدومينيكان، وفي الواقع، كانت عائلتي ستقضي عيد الفصح معي".

وأكدت إيزابيل، أن روبياليس لم يغادر إسبانيا للتهرب من العدالة، قائلة: "لم يذهب إلى الدومينيكان للتهرب من أي نوع من الإجراءات الشرطية أو القضائية. إنه هناك لمدة شهر متواصل، وأوضح أنه يعمل".

وستكون لهذا الحصار القضائي، تداعيات على الاتحاد الإسباني في الفترة المقبلة، خصوصًا في أعقاب ما يعرف بقضية "قبلة روبياليس" التي أساءت لسمعة الاتحاد خلال العام الأخير.

كان الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قد أصدر بيانًا رسميًا، أكد خلاله أن هناك تعاونًا مع قوات وهيئات أمن الدولة والقضاء، أثناء تفتيش مقره؛ من أجل الشفافية المطلقة.