جريليش وهالاند يسخران من دياش على طريقة الأوسكار!

لاعبو مانشستر سيتي يستخدمون جوائز الأوسكار للسخرية من دياش!

قام جاك جريليش وإيرلينج هالاند نجمي هجوم مانشستر سيتي بالسخرية من القوة البدنية لزميلهم في الفريق روبن دياش، عن طريق فيديو قصير قام فيه بتوزيع جوائز الأوسكار عن "أكبر عملية احتيال" بين زملائهم في فيديو مضحك، في تقليد لحفل جوائز الأوسكار العالمي والذي أقيم أمس.

واختار الثنائي روبن دياش للجائزة، حيث كان من المفترض أن يذهب إلى صالة الألعاب الرياضية أربع مرات في اليوم، ولكن لا يبدو أن هذا يظهر عليه.

وقال جريليش: "هذه الجائزة لروبن دياش لأكبر عملية احتيال، يقول أنه يتواجد في صالة الألعاب الرياضية أربع مرات في اليوم، لكننا لا نشعر بذلك أبدًا".

وأضاف: "تذكر عندما لعبنا مع بوروسيا دورتموند قبل بضع سنوات وخسرنا بسبب هالاند".

وأضاف النرويجي: "نعم يقول إنه طوال الوقت في صالة الألعاب الرياضية والنتيجة، أين النتيجة؟!، لا يمكنك أن تراها".