جريليش: مانشستر يونايتد؟ أفكر في المنتخب واليورو

جريليش يتحدث عن تألقه وكأس الأمم الأوروبية واهتمام مانشستر يونايتد

قال جاك جريليش النجم الإنجليزي الصاعد بقوة إنه لا يفكر في الخطوة المقبلة والانتقال من أستون فيلا بقدر ما يفكر في تمثيل المنتخب الإنجليزي.

وكان جريليش قد أصبح حديثًا للجميع في إنجلترا خلال الموسم الحالي بعد المستويات الخرافية التي قدمها في البريميرليج بقميص أستون فيلا.

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ويعد جريليش أبرز الأسماء المطلوبة من قبل مانشستر يونايتد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة بالإضافة إلى ماديسون نجم ليستر سيتي.

وحول ذلك، قال جريليش إنه يشعر بالسعادة والفخر بكل تأكيد حين يتم الحديث عنه بشكل إيجابي والإشادة بتألقه، مشيرًا إلى أن هذا يعد أمرًا لطيفًا.

وأضاف: "أحيانًا عليك أن تنسى ما يقال حاليًا من أجل التفكير في المستقبل، ولكن بكل تأكيد الجميع يحب أن يسمع مثل هذه الإشادات تقال عنه"

وتابع: "لا أفكر في مستقبلي والانتقال إلى نادْ آخر، أحب بالطبع أن يرتبط اسمي بكبار الأندية، ولكن الأهم بالنسبة لي حاليًا هو تمثيل المنتخب الإنجليزي"

وأردف: "كأس الأمم الأوروبية تقترب ومعها تزداد رغبتي في الظهور مع المنتخب في محفل دولي كبير كهذا، أتمنى أن تسير الأمور كما أحلم"

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يذكر أن جريليش يعد أبرز الأسماء المطلوبة في مانشستر يونايتد وأولى الصفقات التي من المتوقع أن يجريها الشياطين الحمر في الصيف.