جريزمان يدافع عن فاتي ضد عنصرية صحيفة إسبانية

عنصرية في الدوري الإسباني ولكن نجم برشلونة أنطوان جريزمان يدافع عن زميله أنسو فاتي

خرج النجم الفرنسي أنطوان جريزمان شبكات التواصل الاجتماعي الخاصة به للدفاع عن زميله في برشلونة أنسو فاتي ضد مقال عنصري من صحيفة ABC الإسبانية.

وكان أنسو فاتي قد تألق مع برشلونة في بداية الموسم الحالي وسجل محليًا وأوروبيًا ليخطف الأنظار ويستدعى إلى المنتخب الإسباني.

وفي مقال في صحيفة ABC تحدث أحد الصحفيين حول فاتي بالعديد من الكلمات التي جاء بينها أنه بائع الشوارع الأسود اللاجئ الذي تطارده الشرطة وهو يعرف جيدًا كيف يهرب منها.

وسرعان ما رد جريزمان بنشر هذا الجزء من المقال عبر تويتر وكتابة تعليق حاد فيه يطالب الصحيفة بالتوقف عن مثل هذه الإشارات العنصرية.

وكتب جريزمان عن أنسو فاتي تعليقًا على هذا الجزء من المقال: "هو فتى استثنائي يستحق الاحترام مثل أي إنسان. لا للعنصرية ولا للفظاظة"

— Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) October 21, 2020

ولم تكن العنصرية قد عرفت طريقًا للدوري الإسباني بنفس الكثافة التي حدثت بها في إيطاليا وإنجلترا على سبيل المثال، ولكن يبدو أن أحد الصحفيين قرر أن يكسر ذلك الاحترام.

يذكر أن أنسو فاتي قد تم تصعيده للفريق الأول لبرشلونة خلال الصيف المنصرم ووضع النادي شرطًا جزائيًا جديدًا في عقده يبلغ 400 مليون يورو.