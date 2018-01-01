جريزمان يحتفل بمباراته الـ300 في الليجا أمام بلد الوليد
إسلام أحمد فيسبوك تويتر
يخوض الفرنسي أنطوان جريزمان اللقاء رقم 300 له في الدوري الإسباني، حيث يلتقي مع بلد الوليد في الجولة السادسة عشر.
ويخوض جريزمان موسمه التاسع في الدوري الإسباني، بقميص فريقي ريال سوسيداد وأتلتيكو مدريد.
وكان الفرنسي قد ساهم في تأهل سوسيداد لليجا في موسم 2010-11، ليقضي 4 مواسم بقميص الفريق الباسكي، ثم ينتقل لصفوف أتلتيكو مدريد ليقضي معهم 5 مواسم منذ 2014-15.
وشارك المهاجم البالغ 27 عامًا، في 299 مباراة سابقة، نجح في تسجيل 123 هدفًأ وصناعة 46.
3⃣0⃣0⃣ MATCHS en #LaLiga ! 🙌⚽
🇫🇷🔝 @AntoGriezmann 🔝🇫🇷 pic.twitter.com/Yhzll8IJtZ — LaLiga (@LaLigaFRA) December 15, 2018
وبدأ اللاعب في التألق بالجولات الأخيرة من الموسم الجاري، بعدما ساهم في الصيف بفوز منتخب بلاده بكأس العالم، ثم مع أتلتيكو مدريد للفوز بالسوبر الأوروبي.
حيث شارك الفرنسي، الموسم الحالي في 15 مباراة، سجل 4 وصنع مثلها في الدوري الإسباني.
ولم يفُت الفرنسي المشاركة في الدوري الإسباني سوى في 20 مباراة خلال 9 مواسم بقميص الفريقين.
الحائزة على أول كرة ذهبية للاعبة في التاريخ وجّهت رسالة للجميع عن طريق حذائها الجديد .."ثِق بنفسك!" 🌟
(📸: @AdaStolsmo) pic.twitter.com/xOndt4DKAV — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 15, 2018