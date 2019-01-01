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جريزمان: لا يمكن رفض طلب ميسي

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GETTY IMAGES
هل يلمح جريزمان بالانضمام إلى برشلونة
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

كشفت تقارير صحفية إسبانية أنّ أنطوان جريزمان، لاعب أتلتيكو مدريد، حسم موقفه بالفعل وقرر الانضمام إلى صفوف برشلونة الإسباني بسبب هدافه ليونيل ميسي.

جريزمان أعلن قراره بالرحيل بنهاية الموسم عن أتلتيكو مدريد في ظل اهتمام من برشلونة بالتعاقد معه.

وقال الصحفي روبرتو جوميز في تصريحات لراديو ماركا: "جريزمان أكد لإدارة أتلتيكو مدريد أنّه اتفق بالفعل مع ناديه الجديد وسوف يدفع الشرط الجزائي في الأول من يوليو حينما يصل إلى 120 مليون يورو".

وتابع: "في اجتماع جريزمان مع الإدارة لم يقل سوى شيء واحد "لا يمكن أن أرفض طلب ميسي" مما يؤكد أنّه اتفق بالفعل مع برشلونة بعد تواصل مع هداف الليجا".

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ووضع الروخي بلانكوس عددًا من الأسماء المرشحة لخلافة جريزمان آخرها جواو فيليكس من بنفيكا البرتغالي.

وبجانب برشلونة، فإن باريس سان جيرمان الفرنسي يسعى للتعاقد مع اللاعب مما قد يفتح الباب لانضمام نيمار إلى ريال مدريد.

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